Ajax en Rayane Bounida nagenoeg rond over nieuwe verbintenis: contractduur bekend

Rayane Bounida gaat heel spoedig zijn krabbel zetten onder een nieuwe verbintenis, meldt Tim van Duijn donderdag namens Voetbal International. De achttienjarige Belg heeft gekozen voor het sportieve plaatje dat Ajax hem schetste.

"Ajax verwacht dat Bounida snel zijn handtekening zet onder een nieuw contract", schrijft de journalist op de website van de wekelijkse voetbalmagazine. "Beide partijen zijn elkaar inmiddels genaderd, waardoor het de club toch gelukt is Bounida te behouden."

Dat was allesbehalve een makkelijke deal, want een tijd lang leek het erop dat de Belgische balvirtuoos zijn heil na de zomer elders zou gaan zoeken. Het had alles te maken met het financiële aspect.

Ajax kon en wil Bounida niet aanbieden wat zijn entourage voor ogen had en dus leek een transfervrij vertrek voor de hand liggend. "Nadat het gat tussen vraag en aanbod aanvankelijk te groot leek, is een deal nu binnen handbereik", aldus Van Duijn.

De laatste plooien worden inmiddels gladgestreken, weet de clubwatcher. "Ajax legt Bounida het liefst langdurig vast, maar de verwachting is dat hij in ieder geval voor drie jaar bijtekent. Er wordt nog gesproken over details, zoals bijvoorbeeld een extra optiejaar."

Met het langere verblijf van Bounida in Amsterdam wordt door directeur voetbal Marijn Beuker een belangrijk signaal afgegeven aan andere hoog gewaardeerde talenten in de befaamde jeugdopleiding van Ajax.

"Financieel kent de club uitdagingen, maar desondanks valt er in Amsterdam veel te halen", zo pent Van Duijn neer. "Ook in andere toptalenten als Jorthy Mokio, Jan Faberski, Sean Steur, Dies Janse en Aaron Bouwman ziet Ajax veel toekomst."