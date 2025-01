Acht Nederlanders staan in top 100 meest waardevolle spelers; Bellingham koploper

Het voetbalonderzoeksbureau CIES heeft zijn lijst van de honderd meest waardevolle spelers ter wereld naar buiten gebracht. Net als vorig jaar leidt Jude Bellingham de dans met een waarde van 251,4 miljoen euro. Cody Gakpo is de meest waardevolle Nederlander.

CIES baseert zijn uitkomsten op zes factoren: clubkarakteristieken (huidige en eventueel vorige), tijd (transferperiode en jaar), arbeid (contractduur, vorige transfersommen), prestaties (goals, minuten), spelerskarakteristieken (leeftijd, positie) en populariteit (traditionele en sociale media).

De top drie wordt gecompleteerd door Erling Braut Haaland (221,5 miljoen) en Vinícius Júnior (205,7). Lamine Yamal (180,3) en Kylian Mbappé (175,2) en Bukayo Saka (157,3) vormen de nummers vier tot en met zes.

Florian Wirtz (151,2) is na zijn topseizoen met Bayer Leverkusen de nummer zeven op de lijst. Cole Palmer (150), Phil Foden (144,6) en Rodrygo (141,3) completeren de top tien.

In de top honderd is er dit jaar plaats voor acht Nederlanders: een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Waar Xavi Simons vorig jaar nog de meest waardevolle Nederlander was, moet hij nu twee landgenoten voorrang geven.

Met een waarde van 94,6 miljoen bekleedt Simons de 33ste plaats. Cody Gakpo en Ryan Gravenberch zijn Simons dit jaar voorbijgegaan.

Gakpo is de enige Nederlander die boven die honderd miljoen euro uitkomt met een geschatte waarde van 104,3 miljoen, goed voor een 24ste plaats. Gravenberch volgt op plek 30 met 98,2 miljoen.

Ook Jeremie Frimpong, Micky van de Ven, Joshua Zirkzee, Bart Verbruggen en Tijjani Reijnders hebben de top honderd gehaald.

Top tien meest waardevolle spelers:

Jude Bellingham (Real Madrid, 251,5 miljoen) Erling Braut Haaland (Manchester City, 221,5) Vinícius Júnior (Real Madrid, 205,7) Lamine Yamal (FC Barcelona, 180,3) Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid, 175,2) Bukayo Saka (Arsenal, 157,3) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 151,2) Cole Palmer (Chelsea, 150) Phil Foden (Manchester City, 144,6) Rodrygo (Real Madrid, 141,3)

Top acht meest waardevolle Nederlanders:

24. Cody Gakpo (Liverpool, 104,3)

30. Ryan Gravenberch (Liverpool, 98,20)

33. Xavi Simons (RB Leipzig, 94,6)

53. Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, 83,6)

75. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur, 70,4)

80. Joshua Zirkzee (Bologna/Manchester United, 68,3)

83. Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion, 67,3)

100. Tijjani Reijnders (AC Milan, 62,5)