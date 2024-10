Aad de Mos ziet groeibriljant: ‘Hij is de beste speler die PSV in huis heeft’

Aad de Mos is enorm te spreken over de ontwikkeling die Malik Tillman dit seizoen doormaakt. De analist stelt in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat de Amerikaan de beste speler bij de Eindhovenaren is.

Tillman is van nature een aanvallende middenvelder, maar werd dit seizoen veelvuldig ingezet als linksbuiten. Door de afwezigheid van de geblesseerden Jerdy Schouten en Joey Veerman wordt de Amerikaans international de laatste weken als verdedigende middenvelder opgesteld.

De 22-jarige middenvelder past zich snel aan en ontvangt veel lof voor zijn prestaties op deze positie. Ook De Mos deelt nu complimenten uit. “Hij beheerst alles. Hij is een jongen die veelzijdig is en hij laat anderen beter spelen."

De voormalig trainer vervolgt: “Op die positie is hij zich verder aan het ontwikkelen. Hij wordt completer. In verdedigend opzicht leest hij de boel goed. Die jongen ontwikkelt zich in dit team enorm.”

De 77-jarige Nederlander ziet Tillman nu al als een belangrijke schakel: “Hij is de beste speler die PSV op dit moment in huis heeft. Hij leest het spel geweldig goed. Hij heeft een fluwelen techniek."

Toch denkt De Mos dat Tillman op een andere positie nog beter tot zijn recht komt. “Ik blijf zeggen dat hij in dit PSV 'op tien' de beste keuze is. Dan heb je allemaal spelers op het middenveld die compleet zijn. Scorend vermogen heeft hij ook. Over Tillman niets dan goed”, sluit de analist af.