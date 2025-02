Waar je Feyenoord - AC Milan kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Feyenoord en AC Milan kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Het Europese avontuur van Feyenoord gaat deze woensdag het nieuwste hoofdstuk in als AC Milan op bezoek komt in de tussenronde van de Champions League.

De competitiefase was er voor de Rotterdammers een van hoge pieken en diepe dalen. Zo werd er kansloos verloren van Bayer Leverkusen, RB Salzburg en Lille, maar waren er tevens indrukwekkende overwinningen op Bayern Munchen en Benfica, terwijl ook het spectaculaire gelijkspel tegen Manchester City een bijzondere pot was.

Uiteindelijk was het voldoende voor een plak in de top 24 en nu wacht met Milan wederom een grote naam als tegenstander. En de ploeg uit de Serie A is niet alleen een bijzondere naam vanwege het rijke Nederlandse verleden met Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit, maar vooral vanwege het weerzien met Santiago Gimenez, die in de winter De Kuip inruilde voor San Siro.

Feyenoord zal zichzelf niet kansloos wanen, maar het moge duidelijk zijn dat de Rotterdammers zich flink moeten verbeteren in topwedstrijden ten opzichte van de laatste weken.

Na de knappe zege tegen Bayern ging de ploeg van Brian Priske er hard af tegen Lille, werd er verloren van aartsrivaal Ajax in de Eredivisie en bleek PSV te sterk in de KNVB Beker.

Milan is echter ook niet bepaald een toonbeeld van consistentie. De Italiaanse grootmacht heeft het op nationaal vlak bijzonder zwaar en de Serie A titel is slechts een verre droom. Er is echter wel flink in de selectie geïnvesteerd in de winterse transferwindow en het zou zomaar ineens allemaal samen kunnen komen voor de ploeg van Sergio Conceicao.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Feyenoord - AC Milan

Datum: 12 februari 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: De Kuip

Uitzending Feyenoord - AC Milan: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Feyenoord

Quilindschy Hartman is ondanks zijn recente terugkeer op de velden nog niet ingeschreven voor de Champions League en is dus niet beschikbaar. Daarnaast staan Justin Bijlow, Jordan Lotomba en Chris-Kevin Nadje aan de kant vanwege blessureleed.

Selectie Feyenoord 2024/25

Positie Spelers Keepers: Bijlow, Wellenreuther, Andreev, Berger Verdedigers: Read, Nieuwkoop, Beelen, Smal, Gonzalez, Bueno, Trauner, Mitchell, Lotomba, Hancko Middenvelders: Moder, Hwang, Zerrouki, Timber, Stengs, Milambo, Nadje Aanvallers: Ueda, Paixao, Ivanusec, Carranza, Hadj Moussa, Osman, Redmond

Blessures en schorsingen AC Milan

Zowel Alessandro Florenzi als Emerson Royal moet geblesseerd toekijken, terwijl nieuwe aankopen Warren Bondo en Riccardo Sottil niet werden ingeschreven.

Selectie AC Milan 2024/25

Positie Spelers Keepers: Maignan, Sportiello, Torriani Verdedigers: Walker, Hernandez, Emerson, Tomori, Florenzi, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Gabbia Middenvelders: Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Fofana, Liberali Aanvallers: Gimenez, Felix, Leao, Pulisic, Chukwueze, Camarda, Abraham

