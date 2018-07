‘PSV wilde mij niet kwijt, want ze zien in mij hun toekomstige spits’

Sam Lammers verruilt PSV deze zomer tijdelijk voor sc Heerenveen. De Friezen wilden de 21-jarige spits eigenlijk definitief overnemen van de Eindhovenaren, maar de kampioen van Nederland weigerde mee te werken omdat men nog altijd toekomst voor hem ziet in het Philips Stadion. Ook Lammers heeft een doorbraak bij PSV nog niet uit het hoofd gezet.

“Vanaf begin af aan was de insteek van mij en PSV om ergens voor een jaar te spelen. PSV wilde mij niet kwijt, want ze zien in mij hun toekomstige spits. De club heeft heel veel vertrouwen in mij en ik wil uiteindelijk ook slagen bij PSV, maar ik moet dit jaar gewoon gaan spelen”, zegt Lammers in gesprek met Voetbal International. De spits speelde tot dusver achttien wedstrijden in het eerste elftal van PSV, waarin hij drie keer scoorde.

“Sam heeft enorm veel potentie en kan uiteindelijk heel waardevol worden voor de club”, aldus Pascal Jansen, die Lammers bij PSV Onder-19 en Jong PSV onder zijn hoede had. “Als je een van de meest talentvolle spitsen in een leeftijdscategorie hebt, ga je die niet van de hand doen. Die laat je ergens tot bloei komen, maar wel op een manier dat je hem weer terugkrijgt. PSV heeft van het verleden geleerd.”

Gerry Hamstra, technisch manager van sc Heerenveen, geeft aan dat de Friezen Lammers ‘heel graag’ wilden hebben. “Omdat hij goed pas in het voetbal dat wij willen gaan spelen.Sam is een heel allround spits geworden”, stelt Hamstra. “Hij kan in de bal komen, je kunt hem diep wegsteken, hij is gevaarlijk vanaf de zijkanten, snel, kans een kans afmaken en er ook zelf een creëren. En dan heeft hij ook nog zijn tweebenigheid.”