PSV geeft Marokkaans jeugdinternational met verleden bij Sevilla kans

PSV oriënteert zich op de transfermarkt voor eventuele versterkingen en zou nu het oog hebben laten vallen op Charaf Taoualy. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de aanvallende middenvelder, eerder werkzaam bij Sevilla, op de radar staat van de Eindhovenaren. Deze week is Taoualy op stage bij Jong PSV.

Taoualy was actief in de jeugdopleiding van de Andalusiërs en heeft regelmatig zijn kunsten vertoond in de UEFA Youth League, de jeugdige versie van de Champions League. PSV zou dermate onder de indruk zijn geraakt van de jongeling, dat de regerend landskampioen besloten heeft Taoualy tijdelijk naar Eindhoven te halen om hem van dichtbij te bekijken.

De jeugdinternational van Marokko krijgt de kans om een contract in de wacht te slepen bij de Eindhovenaren, aangezien zijn verbintenis bij de Spanjaarden is afgelopen. De negentienjarige aanvallende middenvelder, die ook als buitenspeler kan fungeren, speelt zaterdag mee in de oefenwedstrijd van Jong PSV tegen Jong FC Utrecht.