Mourinho prijst ‘icoon’ na transfer: ‘Ik hoop dat hij ervan geniet’

Wayne Rooney heeft de Premier League verlaten voor de Major League Soccer en voor die overstap kan José Mourinho alleen maar begrip opbrengen. De Engelse aanvaller speelde in Engeland voor Everton en Manchester United en heeft nu besloten om zijn loopbaan af te gaan sluiten bij het Amerikaanse DC United. Rooney heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drieënhalf jaar en wat Mourinho betreft is de MLS een attractie rijker.

In navolging van Frank Lampard en Steven Gerrard is Rooney de nieuwe grote Engelse voetballer die het hoogste Engelse niveau verlaat voor die van de Verenigde Staten. Mourinho, voor een seizoen manager van Rooney bij Manchester United, verwacht dat de sport in de VS door de komst van 32-jarige aanvaller meer aanzien krijgt.

“Hij heeft de wereld verrast door het te maken bij Everton. Daarna ging hij naar Manchester United en kende daar een ongelofelijke carrière”, vertelt Mourinho in The Sun. “Daarna ging hij terug naar Everton en zodoende was zijn loopbaan in Everton perfect. Hij heeft besloten om zijn volgende stap te zetten in de MLS. Er zijn altijd iconische spelers die daar naartoe gaan om hun carrière af te sluiten.”

“Je had Gerrard, Lampard, Patrick Vieira en nog veel meer”, vervolgt Mourinho. “David Beckham speelde er ook. Nu heb je Zlatan Ibrahimovic en Wayne. Ik hoop dat hij ervan geniet. Hij gaat ervoor zorgen dat de MLS meer aandacht krijgt. Ik denk dat hij mensen gaat stelen van andere sporten waar de Amerikanen van houden”, besluit de Portugees.