Ajax haalt net geen dubbele cijfers in oefenduel achter gesloten deuren

Ajax heeft zaterdag tijdens het trainingskamp in Duitsland een oefenduel met SV Lippstadt 08 achter gesloten deuren in winst omgezet. De Duitse vierdeklasser werd met 0-9 aan de kant gezet. Dani de Wit maakte een hattrick in slechts dertien minuten.

Noussair Mazraoui, Klaas-Jan Huntelaar en Zakaria Labyad maakten alle drie twee goals tegen de ploeg die afgelopen seizoen als kampioen promoveerde naar de Regionalliga, het vierde niveau van Duitsland. Aan de 0-1 van Mazraoui ging een mooie actie van David Neres vooraf: de Braziliaan legde de bal vanuit de lucht achter het standbeen klaar.

Ajax kwam voor rust vijfmaal tot scoren en maakte in de tweede helft nog eens vier goals. Het trainingskamp, dat nog begon met een 3-1 nederlaag tegen derdeklasser Preußen Munster, wordt daardoor op een waardige wijze afgesloten. Erik ten Hag liet Ajax, in tegenstelling tot eerder deze week, niet met twee compleet verschillende teams per helft te spelen.

Het oefenduel was besloten voor publiek op verzoek van de Duitse autoriteiten. Verslaggevers van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad waren wel aanwezig. Ajax speelt volgende week zaterdag twee oefenduels: een helft van de selectie komt vanaf 15.00 uur in actie tegen FC Nordsjaelland in Putten, terwijl het restant van de selectie vanaf 19.00 uur aantreedt tegen Steaua Boekarest in Hattem.