Zestienjarige maakt indruk op Ten Hag: ‘Een echte ras-voetballer’

Ryan Gravenberch laat een goede indruk achter op Erik ten Hag. De vorige maand zestien jaar geworden middenvelder van Ajax is mee op trainingskamp naar Duitsland, waar hij ondanks zijn jeugdige leeftijd laat zien waartoe hij in staat is. Gravenberch ondertekende eerder deze maand zijn eerste professionele contract, tot medio 2021.

“Ryan is een typisch product van de Ajaxschool. Hij is onbevangen, brutaal, moedig, technisch goed en heeft goede fysieke voorwaarden”, vertelt de oefenmeester in gesprek met Ajax Life. “Tegen Preussen Münster liet ik hem niet voor niets in de eerste helft aantreden Hij speelde toen met jongens om zich heen die al sneller denken. Je kunt zeggen dat hij dat heel aardig deed.”

“Als ik hem hier zo zie, dan straalt hij plezier uit. Hij vindt het geweldig om hier te zijn, een echte ras-voetballer.” De middenvelder speelt sinds 2010 in de jeugdopleiding van Ajax. Afgelopen seizoen kwam Gravenberch uit voor Ajax Onder-19 en groeide hij tegen Hammarby Onder-19 (0-4) uit tot jongste doelpuntenmaker ooit in de UEFA Youth League.

Daarnaast won Gravenberch ook de Future Cup met Ajax Onder-17 en het Europees kampioenschap met Oranje Onder-17. Het is nog even onduidelijk in welke selectie van Ajax Gravenberch komend seizoen zal terechtkomen. “Dat is afhankelijk van zijn fysieke en geestelijke ontwikkeling", verklaart Ten Hag. "De komende weken en maanden zullen bepalen welke rol hij zal gaan spelen. We blijven hem steeds prikkelen en uitdagen. Uiteindelijk is het de vraag hoe snel hij zich kan aanpassen. Dan kan het heel snel gaan of soms stagneert het proces even.”