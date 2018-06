Suárez liet zich gelden: ‘Ik vond het prachtig en schopte hem terug’

Jamie Carragher speelde bij Liverpool samen met Luis Suárez en in die periode heeft de Uruguayaan een geweldige indruk gemaakt op de oud-international. Carragher prijst de winnaarsmentaliteit van de ex-Ajacied en kan zich de eerste training met Suárez nog goed herinneren.

Suárez maakte in 2011 de overstap van Ajax naar Liverpool. “Ik kan me mijn introductie met hem nog goed herinneren”, schrijft Carragher in zijn column voor the Telegraph. “Hij schopte me op de training op Melwood. ‘Deze kerel is anders’, dacht ik. Ik vond het prachtig. Toen schopte ik hem terug!”

De Uruguayaan maakte indruk in de Premier League en vertrok uiteindelijk voor ruim tachtig miljoen euro naar Barcelona. “Suárez is de beste aankoop van Liverpool geweest waar ik ooit mee gespeeld heb. Zijn belangrijkste kwaliteit was misschien wel dat hij iedere wedstrijd op dezelfde manier benadert, of het nu om een wedstrijd achter gesloten deuren gaat, of om een wedstrijd voor 45.000 toeschouwers op Anfield. Niet alle spelers doen dit.”

Carragher was onder de indruk van de mentaliteit van Suárez, die zelfs bij blessures wilde spelen. “In mijn tijd met hem en zelfs het jaar na mijn vertrek, heb ik niet gezien of gehoord dat Suárez een training heeft overgeslagen door een blessure. Pas bij een botbreuk zou hij iets laten schieten, en zelfs dan zou hij de discussie met de dokter aangaan over zijn fitheid.”