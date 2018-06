Aanvoerder van Zuid-Korea verdient transfer naar Premier League

Sung-yong Ki is de nieuwste aanwinst van Newcastle United. The Magpies melden dat de 29-jarige verdedigende middenvelder transfervrij overkomt van Swansea City en een contract heeft getekend voor twee seizoenen.

“Ik ben erg blij dat ik naar deze club ben gekomen. Ik was al aangenaam verrast toen ik met Swansea op bezoek ging op St. James’ Park. Er heerst daar een geweldige atmosfeer en de passie van de supporters naar de spelers toe is een geweldige steun. Iedereen weet hoe groot deze club is, dus ik kijk er erg naar uit om met mijn medespelers en voor de fans te gaan spelen”, aldus Ki.

De 104-voudig international annex aanvoerder van Zuid-Korea, die twee wedstrijden in actie kwam op het WK, werd opgeleid bij FC Seoul en via Celtic kwam hij in de zomer van 2012 bij Swansea terecht. Ki, die in 2013/14 werd verhuurd aan Sunderland, speelde 162 wedstrijden in het eerste elftal van the Swans.

“Ik ben verheugd om Ki bij onze club te verwelkomen”, reageert manager Rafael Benítez. “Hij is een speler met veel internationale én Premier League-ervaring en het was een makkelijk besluit om hem hierheen te willen halen. Hij is de aanvoerder van zijn land, heeft een goed karakter en zal een waardevolle toevoeging zijn aan onze selectie.”