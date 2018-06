‘Feyenoord dreigt talent kwijt te raken na interesse uit Istanbul’

Feyenoord dreigt een groot talent kwijt te raken. Volgens Turkse media staat Orkun Kökcü namelijk in de serieuze belangstelling van Besiktas. De zeventienjarige middenvelder tekende in maart 2017 zijn eerste profcontract in De Kuip.

Kökcü kwam daardoor tot medio 2020 vast te liggen in Rotterdam en dus zal er wel een transfersom op tafel moeten komen. “Dit contract geeft me rust, maar ik besef dat ik me moet blijven ontwikkelen, want ik ben er nog lang niet. Ik zal mijn best moeten blijven doen, zodat ik hopelijk over een paar jaar in De Kuip kan gaan spelen”, zei de belofte vorig jaar.

Kökcü, wiens broer Ozan onder contract staat bij Bursaspor en sinds de winterstop op huurbasis uitkwam voor RKC Waalwijk, kwam in 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Daarvoor speelde de international van de Onder-19 van het Nederlands elftal voor FC Groningen en Stormvogels.