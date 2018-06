‘Fortuna Sittard kan duurste uitgaande transfer in clubhistorie realiseren’

Lisandro Semedo had vorig seizoen met 15 doelpunten in 37 competitiewedstrijden een belangrijk aandeel in de promotie van Fortuna Sittard naar de Eredivisie, maar mogelijk moet de Limburgse club zich zonder de Portugese aanvaller weten te redden op het hoogste voetbalniveau. Semedo kan volgens Voetbal International deze zomer namelijk de overstap maken naar de Engelse Championship.

Onduidelijk is om welke club het gaat, maar de 22-jarige rechtsbuiten zou terecht kunnen in de top van de tweede Engelse afdeling. Semedo draagt pas sinds een jaar het shirt van Fortuna, dat hem vorig seizoen een jaar huurde van het Cypriotische Apollon Limassol en in mei besloot de optie tot koop die het had bedongen in de overeenkomst te lichten.

Semedo signeerde een contract voor vier seizoenen, waardoor Fortuna nu de hoofdprijs kan vragen voor hem. Naar verluidt heeft de Engelse club in kwestie drie miljoen euro over voor de voormalig Portugees jeugdinternational, hetgeen een recordsom zou betekenen voor de Limburgse club. Mark van Bommel stapte in het seizoen 1999/2000 voor 2,7 miljoen euro over naar PSV en geldt sindsdien als de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie.

In sportief opzicht zou het verlies van Semedo wel een flinke streep door de rekening zijn voor Fortuna. Behalve vijftien doelpunten liet de flankspeler vorig seizoen ook vijftien assists aantekenen in de Jupiler League. Eerder zag Fortuna aanvoerder Perr Schuurs al voor ongeveer tweeënhalf miljoen euro naar Ajax vertrekken.