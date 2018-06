Verliezend Japan naar achtste finales op basis van gele kaarten

Japan heeft zich ondanks een 1-0 nederlaag tegen het al uitgeschakelde Polen weten te plaatsen voor de achtste finales van het WK. Doordat Colombia met 0-1 won van Senegal, kwamen Japan en Senegal qua punten en doelsaldo exact op gelijke hoogte. Op basis van fair play plaatste de ploeg van bondscoach Akira Nishino zich voor de volgende ronde, aangezien Japan vier gele kaarten pakte, tegenover zes voor Senegal.

Japan ging de laatste groepswedstrijd in als koploper van Groep H, maar was op voorhand allerminst zeker van kwalificatie voor de achtste finales. Colombia en Senegal maakten allebei nog een goede kans om de volgende ronde te bereiken. Het was voor Japan zaak om in ieder geval niet te verliezen van het al uitgeschakelde Polen, dat voor de derde keer dit WK een belabberde indruk maakte.

De eerste helft was er een met weinig hoogtepunten. Japan had weinig moeite met Polen, dat aanvallend geen vuist wist te maken. De Japanners wisten in de openingsfase van het duel bij vlagen gevaarlijk te worden, maar tot grote kansen leidde dit niet. De grootste kans van het eerste bedrijf was voor Polen. Kamil Grosicki kopte vanuit een voorzet vanaf de rechterflank op doel, maar de Japanse doelman Eiji Kawashima antwoordde met een fantastische redding. De doellijntechnologie werd nog even ingeschakeld om te kijken of de bal toch niet over de lijn was geweest, maar dat bleek niet het geval.

Polen kwam na rust beter uit de kleedkamer en werd dreigender. Tien minuten na de thee kwam Robert Lewandowski een teenlengte tekort om een counter af te ronden. Het bleek een waarschuwing voor Japan, want een paar minuten later was het alsnog raak voor Polen. Een vrije trap werd het strafschopgebied ingeslingerd en afgerond door Jan Bednarek. Omdat er bij de wedstrijd tussen Senegal en Colombia nog niet gescoord was, was Japan op dat moment virtueel uitgeschakeld.

Japan was aangeslagen en leek rijp voor de slacht. In een poging de gelijkmaker te forceren, werd slordig balverlies geleden waarna Lewandowski een kwartier voor tijd dé kans kreeg op de 2-0. De inzet van de spits van Bayern München ging echter hoog over. Op hetzelfde moment kwam Colombia op voorsprong door een rake kopbal van Yerry Mina, waardoor Japan en Senegal in puntenaantal en doelsaldo op gelijke hoogte kwamen. Op basis van fair play had Japan op dat moment recht op de tweede plaats en daarmee een plek bij de laatste zestien. Senegal pakte gedurende het WK namelijk zes gele kaarten, tegenover vier voor Japan.

In de absolute slotfase was het Polen dat nog de beste mogelijkheden kreeg, terwijl Japan erop leek te hopen dat Senegal niet meer zou scoren tegen Colombia. Zodoende legden de Japanners hun lot volledig in handen van Senegal en Colombia en die gok pakte voor hen uiteindelijk goed uit. In de achtste finales is België of Engeland de tegenstander voor Japan.