‘Ik zei tegen Bosz: ‘Wat is dit? Ik snap er geen ene reet meer van!’’

Anwar El Ghazi vertrok in januari 2017 bij Ajax en tekende bij het Franse Lille. De aanvaller wilde in eerste instantie niet vertrekken bij de Amsterdammers, maar had al snel door dat Peter Bosz minder vertrouwen in hem had dan in de andere spelers. In gesprek met Andy van der Meijde bij Bij Andy in de Auto legt El Ghazi uit op welke wijze hij vertrok bij Ajax.

“Ik kwam aan en er was een nieuwe regel, namelijk dat de wedstrijdselectie uit 23 man mocht bestaan”, memoreert El Ghazi een voorval in oktober 2016. “Ik kom op de training en ik hoor van de teammanager: ‘Anwar, je moet naar boven, je hebt een gesprek met de trainer.’ Ik kom naar boven en de trainer zegt: ‘Anwar, morgen zit je niet bij de selectie, want je bent 24ste man.’ Ik dacht: 24ste man? Kom op, een beetje meer respect.”

“Ik ben international en ik werk zó hard voor dit team. Maar op dat moment was ik gewoon stil. Het deed pijn”, aldus de vleugelaanvaller, die bij een partijspel van elf tegen elf niet kon meedoen. “Ik liep naar Bosz toe en ik zei tegen hem: ‘Wat is dit? Ik snap er geen ene reet meer van!’ Ik schreeuwde natuurlijk, want je bent gewoon boos. Je zit vol emoties. Hij zei: ‘Ga maar naar binnen, wegwezen!’ Twee minuten later kwam het in media: Anwar dit, Anwar dat. Toen was het eigenlijk helemaal klaar. Vooral in Nederland, dan heb je meteen die stempel van een moeilijke jongen.”

El Ghazi werd door de leiding van Ajax verteld dat hij mocht vertrekken, maar dat zag de aanvaller eerst niet zitten. Toch ging hij overstag. “Ik weet gewoon dat wanneer ik bij Ajax was gebleven, ik een grote speler was geworden. Nu ben je ervaren en maak je alles mee. Het verschil met het buitenland is groot. Daar gaat het gewoon om het resultaat”, aldus El Ghazi.