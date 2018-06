El Ghazi wist niets van plannen Ajax: ‘Ik word er nu ook emotioneel van’

Ajax bood Anwar El Ghazi in de zomer van 2016 bij andere clubs aan. Daar was de aanvaller echter zelf helemaal niet van op de hoogte. Daar was El Ghazi niet alleen teleurgesteld over: het deed ook veel pijn toen hij van zijn zaakwaarnemer hoorde dat de Amsterdamse club zonder zijn medeweten bezig was om de basis voor een transfer te leggen.

“Hij zei: ‘Je wordt door je club aangeboden bij andere clubs’”, memoreerde El Ghazi, die voor het Franse Lille speelt, in het programm Bij Andy in de Auto. “Ik zei: ‘Waarom dan? Ik ben helemaal niet van plan om weg te gaan. Ik wil helemaal niet weggaan’. Ik word ook emotioneel als ik er nu over praat. Het doet gewoon pijn. Ik wilde het niet.”

De zaakwaarnemervan El Ghazi gaf aan dat hij alleen maar doorgaf wat Ajax hem had verteld. “'Die zeggen dat het beter is om gewoon weg te gaan. Ik zal zeggen dat je het niet van plan bent’, zei mijn zaakwaarnemer. Ik zei toen: ‘Ja, graag. Want ik ben helemaal niet van plan om weg te gaan. Ik voel me daar nog veel te jong voor en wil bij mijn ouders blijven’. Toen gaf Ajax toe dat ik mocht blijven en dat ze mij als selectiespeler zouden behandelen. Alleen: ik moest wel weten dat er spelers zouden komen die voorrang op mij zouden krijgen. Dan loop je achter de feiten aan.”

El Ghazi had een goed gesprek met Peter Bosz, de opvolger van Frank de Boer, maar vervolgens belandde El Ghazi alsnog op de bank en tribune. Na het debacle tegen FK Rostov kwam ook Hakim Ziyech naar Amsterdam en Bertrand Traoré werd van Chelsea gehuurd. “Kasper Dolberg deed het goed in de spits en daardoor kwam Traoré op rechts te staan. Hij is een goede speler hoor, maar ik had zelf meer kansen verwacht.”