Ten Hag heeft keuze uit drie rechtsbacks: ‘Ik wil die lijn doortrekken’

Noussair Mazraoui hoopt aankomend seizoen definitief door te breken bij Ajax. De twintigjarige belofte speelde vorig seizoen 22 wedstrijden voor Jong Ajax in de Jupiler League, maar kwam in het eerste niet verder dan 8 competitieduels, waarvan drie als basisspeler. Mazraoui speelt bij voorkeur op het middenveld, maar op die positie lijkt hij op dit moment niet in aanmerking te komen voor een basisplaats.

De concurrentie op het Amsterdamse middenrif is met onder anderen Frenkie de Jong, Donny van de Beek en binnenkort mogelijk Dusan Tadic immers moordend. Als rechtsback lijkt Mazraoui wel een optie: vorig seizoen liet trainer Erik ten Hag de jongeling in het competitieslot een aantal keer opdraven op die positie. "Dat was mooi en natuurlijk wil ik die lijn dit seizoen doortrekken", zegt hij tegen Voetbal International.

Mazraoui kwam dinsdagmiddag 45 minuten in actie in het vriendschappelijke duel met Preussen Münster (3-1 nederlaag). Hij speelde de tweede helft als rechtsachter en lijkt op die positie de concurrentiestrijd te moeten aangaan met Rasmus Kristensen en Luis Manuel Orejuela. Mazraoui begon een week later dan zijn ploeggenoten aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat hij na afloop van het Eredivisie-seizoen nog twee trainingsweken meemaakte bij de nationale ploeg van Marokko.

Bondscoach Hervé Renard had in zijn definitieve WK-selectie uiteindelijk geen plek over voor Mazraoui. "Mocht er iemand geblesseerd raken, dan zouden we de kans krijgen. Dat zat er niet in voor mij, dat is jammer, maar het was zeker een geweldige ervaring. Ik was onderdeel van de selectie en heb dagelijks alles van dichtbij mogen meemaken."