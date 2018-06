Fellaini heeft knoop doorgehakt: ‘Ik heb al ergens een contract getekend’

Het WK is in volle gang, maar veel spelers op het mondiale eindtoernooi zijn ook bezig met het vervolg van hun clubcarrière. Marouane Fellaini, die beschikt over een aflopend contract bij Manchester United, heeft dinsdag op een persconferentie laten weten dat hij een beslissing heeft genomen over zijn toekomst: “Ik weet waar ik volgend jaar ga spelen en dat beïnvloed mijn prestaties op WK niet.”

Fellaini wil tegenover de Belgische media nog niet zeggen waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen. “Ik weet waar mijn toekomst ligt. Ik heb al ergens een contract getekend en zal dat één van de komende dagen bekendmaken. Op 1 juli? Ja", aldus de Belgisch international, die niet wilde speculeren of hij na dit WK een punt zet achter zijn interlandcarrière bij de Rode Duivels.

“Of ik ga stoppen bij de nationale ploeg? Pas na het WK beslis ik of ik nog doorga of niet. Ik heb nog geen beslissing genomen. Ik heb ook nooit gezegd dat ik na het WK zou stoppen als international, wel dat ik er over ging nadenken. Ik ben 31 jaar. Dat is al een zeker leeftijd. Maar als we wereldkampioen worden, kan ik meteen stoppen bij de Rode Duivels. Dan zullen meerdere spelers dat doen.”

Verschillende clubs zijn de afgelopen maanden gelinkt aan de middenvelder, waaronder AS Monaco, Olympique Marseille, Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, AC Milan en Arsenal. Met name laatstgenoemde club zou in de markt zijn om de Belg te strikken. Manager Unai Emery zou in Fellaini een versterking zien die iets kan toevoegen aan de selectie van the Gunners.