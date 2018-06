Hakim Ziyech ‘aangeslagen’: ‘Maar hij waardeerde het telefoontje’

De familie Nouri gaat er net als Ajax vanuit dat er een goede, chique oplossing komt in de zaak-Nouri. Algemeen directeur Edwin van der Sar meldde maandagavond dat Ajax de volledige aansprakelijkheid erkent. Daarmee geeft de club toe dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van de Ajacied op het veld, vlak nadat hij in elkaar zakte tijdens de oefenwedstrijd van vorig jaar tegen Werder Bremen. Peter R. De Vries laat als woordvoerder weten dat de familie Nouri blij is met de erkenning van de club, maar dat het wel te lang heeft geduurd.

“De familie gaat het in de eerste plaats om de erkenning”, reageert de algemeen directeur van advocatenkantoor De Vries & Kasem in gesprek met De Telegraaf. “De familie is ontzettend blij dat Ajax nu eindelijk erkent hoe de feiten liggen. Het heeft te lang geduurd, maar we zien in dat het dapper is dat Ajax dat nu zo doet”, aldus De Vries, die doelt op de persconferentie van maandag waarbij Van der Sar het woord voerde.

De algemeen directeur van Ajax krijgt ook kritiek van De Vries: “De nieuwe feiten, waarover Van der Sar praat, zijn er in onze ogen niet. Als Ajax had gewild, had de club veel eerder over alle essentiële informatie kunnen beschikken. In januari hebben we Ajax al formeel aangeschreven. Het is vervelend dat het daarna nog bijna een half jaar heeft geduurd”, vertelt De Vries.

Alvorens Van der Sar maandagavond de media toesprak, belde hij eerder op de dag met Marcel Keizer, Hennie Spijkerman, Donny van de Beek en Hakim Ziyech over het besluit van de club. “Hij was aangeslagen, maar waardeerde het telefoontje. Hakim was blij het te horen”, aldus de directeur van Ajax.