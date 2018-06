Pastore kondigt eigen transfer aan: ‘Alle wegen leiden naar Rome’

Javier Pastore staat op het punt zijn transfer van Paris Saint-Germain naar AS Roma af te ronden. De aanvallende middenvelder is inmiddels aangekomen in Rome. Dinsdag staat de medische keuring op het programma, alvorens hij zijn handtekening zal zetten bij zijn nieuwe werkgever. Hoewel de deal nog niet in kannen en kruiken is, heeft Pastore op zijn Facebook-pagina al afscheid genomen van de supporters in Parijs.

AS Roma en PSG zouden overeenstemming hebben bereikt over een transfersom van achttien à twintig miljoen euro, exclusief bonussen. Het totaalbedrag kan naar verluidt oplopen tot maximaal 24 miljoen euro. “Alle wegen leiden naar Rome, dus ik ga terug naar Italië”, schrijft Pastore. “Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren, maar het is tijd om afscheid te nemen. Ik wil alle Parijzenaren die me fantastisch behandeld hebben en ervoor zorgden dat ik me thuisvoelde enorm bedanken.”

Pastore maakte in de zomer van 2011 voor 42 miljoen euro de overstap van Palermo naar PSG. “Ik was een van de eersten die deelnam aan dit project en heb de afgelopen jaren veel meegemaakt. Zeven jaar is een lange tijd, maar het voelt alsof het niet genoeg is omdat ik jullie graag meer had gegeven”, aldus Pastore tegenover zijn Franse fans. “Ik wens al mijn ploeggenoten het beste.”

AS Roma is zeer actief op de zomerse transfermarkt. Vrijdag maakte de club de langverwachte komst van Justin Kluivert voor minimaal 17,25 miljoen euro wereldkundig. Eerder gaven ook Bryan Cristante, Ante Coric en Ivan Marcano hun ja-woord aan i Giallorossi.