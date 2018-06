FC Twente huurt talent met 15 goals en 24 assists in 44 competitieduels

Ulrich Bapoh wordt volgend seizoen door VfL Bochum verhuurd aan FC Twente, zo maakt de club uit de 2. Bundesliga maandagochtend bekend. De achttienjarige aanvallende middenvelder is na Wout Brama de tweede zomeraanwinst voor de degradant, die ook op het punt staat om Tim Hölscher voor twee seizoenen vast te leggen.

Bapoh speelde nog geen enkel duel in het betaald voetbal; vorig seizoen kwam hij tot 23 wedstrijden, 7 doelpunten en 12 assists in de Bundesliga voor A-junioren. De Duitse Kameroener heeft een contract tot medio 2020 in Bochum. Hij zal na zijn verhuurperiode terugkeren in Duitsland, want Twente heeft geen optie tot koop bedongen.

Volgens sportief directeur Sebastian Schindzielorz van Bochum is Bapoh een veelbelovende speler. "We vinden het voor zijn persoonlijke en sportieve ontwikkeling goed dat hij buiten Bochum ervaring opdoet. We zullen zijn ontwikkeling in Enschede goed in de gaten houden. Er is geen optie tot koop afgesproken, omdat wij verwachten dat Uli zijn weg hier gaat vinden."

Sinds het seizoen 2016/17 is Bapoh actief in de Bundesliga voor A-junioren. In totaal kwam hij tot 44 competitieduels, waarin hij 15 doelpunten maakte en 24 treffers voorbereidde. Bapoh is bovendien jeugdinternational bij Duitsland Onder-19.