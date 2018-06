Marokkanen krijgen laatste kans: ‘Het sportieve plaatje moet kloppen’

De nationale ploeg van Marokko is na twee speelronden uitgespeeld op het WK en sluit het toernooi in Rusland maandag af met een wedstrijd tegen Spanje. Sofyan Amrabat, die veertien minuten meedeed in het met 0-1 verloren duel met Iran, noemt de wedstrijd tegen la Furia Roja ‘bijzonder’.

“Veel Marokkanen reizen per auto naar Marokko en doen dat via Spanje. We hebben wel iets met dat land”, aldus de Feyenoorder, die in het Algemeen Dagblad bijval krijgt van ploeggenoot Karim El Ahmadi: “We willen ook een keer een resultaat boeken. We kregen veel complimenten, dit is een moment om minimaal een punt te pakken.”

De wedstrijd in Kaliningrad kan voor diverse spelers van Marokko een gelegenheid zijn om zich nadrukkelijker in de kijker te spelen bij andere clubs. Zo wordt de 33-jarige El Ahmadi in verband gebracht met onder meer Bursaspor. “Ik ben hier voor het WK. Daar concentreer ik me op”, reageert hij.

Naast El Ahmadi staat ook Hakim Ziyech in de belangstelling. De middenvelder is al akkoord met AS Roma over een contract voor vijf seizoenen. “Het sportieve plaatje moet helemaal kloppen”, is het enige wat de linkspoot er in de krant over kwijt wil. Het duel tussen Marokko en Spanje gaat om 20.00 uur van start.