Smaakmakers James en Quintero bezegelen lot armzalig Polen

Voor Polen zit het WK erop. De ploeg van bondscoach Adam Nawalka ging in zijn eerste wedstrijd in groep H met 1-2 onderuit tegen Senegal en moest zondagavond ook zijn meerdere erkennen in Colombia: 0-3. Dat land pakte zo juist zijn eerste punten dit toernooi en kan zich aankomende donderdag tegen Senegal bij een zege plaatsen voor de achtste finales.

Met de laatste groepswedstrijd tegen Senegal in het vooruitzicht zullen de Colombianen verheugd zijn met de rol die James Rodríguez vertolkte in Kazan. De aanvallende middenvelder was tegen Japan (1-2 nederlaag) nog slechts invaller, maar werd voor het duel met Polen door bondscoach José Pékerman fit genoeg geacht om te starten. Rodríguez speelde een prima wedstrijd en stond op slag van rust aan de basis van de verdiende openingstreffer van Colombia.

De vedette van het Zuid-Amerikaanse land legde de bal na een korte corner met veel gevoel neer in de doelmond van Polen, waar Yerry Mina vervolgens geheel vrijstaand kon binnen koppen. Colombia kon de kleedkamer halverwege zo met een nipte voorsprong opzoeken en dat mocht absoluut geen verrassing heten gezien het verloop van de eerste helft. Polen speelde zeer matig en was eerder al goed weggekomen toen Wojciech Szczesny een gevaarlijke voorzet van Juan Cuadrado maar ternauwernood onschadelijk wis te maken.

Smet op de eerste helft voor Colombia was het geblesseerd uitvallen van Abel Aguilar. Robert Lewandowski kreeg in de eerste helft geen poot aan de grond tegen Yerry Mina en Davinson Sánchez, maar een kwartier na de onderbreking ontsnapte de spits na een lange bal van achteruit toch plots aan de aandacht van het Colombiaanse verdedigingsduo. David Ospina verkleinde zijn doel echter goed en kon de gelijkmaker zo uiteindelijk voorkomen. Colombia had over het algemeen echter niets te duchten van een bijzonder zwak Polen en trok het duel in het laatste kwart definitief naar zich toe.

De 0-2 werd twintig minuten voor tijd verzorgd door Radamel Falcao. De spits werd met een fraai passje weggestoken door de eveneens uitblinkende Juan Fernando Quintero en rondde vervolgens met de buitenkant van de voet af. Het slotakkoord werd kort daarna verzorgd door Juan Cuadrado. De buitenspeler werd vanaf eigen helft gelanceerd door Rodríguez en maakte oog in oog met Szczesny daarna geen fout.