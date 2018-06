Aanvoerder van FC Twente licht clausule en vertrekt naar Duitsland

Stefan Thesker heeft een nieuwe club gevonden. De 27-jarige centrale verdediger heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Holstein Kiel in de 2. Bundesliga. Daarmee keert Thesker na twee jaar terug naar zijn vaderland.

Thesker speelde voor TuS Wüllen en Schalke 04 alvorens hij in de zomer van 2005 bij FC Twente terechtkwam. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal echter niet en na een huurperiode bij Fortuna Sittard ging de linkspoot aan de slag bij TSG Hoffenheim. Later speelde Thesker voor Hannover 96 en Greuther Fürth, alvorens hij terugkeerde in De Grolsch Veste.

Thesker kwam in Enschede tot 61 wedstrijden in het eerste elftal en daarin was hij goed voor vijf doelpunten en drie assists. De voormalig international van Jong Duitsland kon na de degradatie gebruik maken van een vertrekclausule en besloot die optie dan ook te lichten. Zijn contract liep in principe nog één seizoen door.

Holstein Kiel eindigde dit seizoen op de derde plaats op het tweede niveau van Duitsland, achter FC Nürnberg en kampioen Fortuna Düsseldorf. Het team van Markus Anfang strandde in de play-offs uiteindelijk tegen VfL Wolfsburg. Voor komend seizoen versterkten die Störche zich al met Dominik Reimann, Jannik Dehm, Benjamin Girth en Janni Serra.

Chris David

Chris David traint vanaf woensdag mee met de selectie van FC Twente, zo communiceert de club uit Enschede via Twitter. “De middenvelder maakt als stagespeler deel uit van de groep”, klinkt het. De 25-jarige David is afkomstig van FC Utrecht en eerder speelde hij al twee wedstrijden in het eerste elftal van FC Twente.