Nieuwe kritiek op VAR: ‘We zullen dit de FIFA laten weten!’

De videoscheidsrechter heeft tijdens het WK al vaak in actie moeten komen en hoewel het spel er zuiverder door zou moeten worden, plaatst Carlos Queiroz zijn vraagtekens bij het systeem. De bondscoach van Iran is van mening dat de beslissingen soms twijfelachtig blijven en bovendien pleit hij voor meer transparantie.

De 65-jarige Queiroz wilde tijdens de persconferentie niet ingaan op vragen over de VAR, maar besloot ‘in het belang van de sport’ toch om zijn mening te geven: “Het is een cruciaal en fundamenteel gegeven dat een groep intelligente mensen achter de schermen bepaalt wat er gebeurt, terwijl niemand weet wat er zich daar afspeelt. Dit is niet goed voor het prestige van het spelletje. Het spel moet helder zijn, duidelijk.”

“De mensen op de tribunes moeten kunnen begrijpen wat de regels zijn. Wie leidt er allemaal de wedstrijd? Dat moeten we wel weten. De mensen verdienen het ook om te weten welke regels er gehanteerd worden, want voetbal blijft de sport van het volk.” Het is de eerste keer dat de VAR wordt ingezet tijdens een WK en het systeem heeft tot veel discussies geleid.

Zo claimden Brazilië en Engeland recht te hebben op strafschoppen en pakte de VAR nadelig uit voor het Australië van Bert van Marwijk tegen Frankrijk. “We weten dat falen menselijk is, maar VAR is opgezet om de juiste beslissingen te nemen. Het klopt niet dat we van scheidsrechters dezelfde excuses blijven horen als voorheen. We moeten duidelijkheid krijgen over de scheidsrechters en dat gaan we de FIFA ook laten weten.”