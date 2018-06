Dolberg reageert: ‘Ik vind om eerlijk te zijn dat ik het nu ook niet verdien’

Kasper Dolberg vervult tot dusver een bijrol op het WK in Rusland. De jonge aanvaller van Ajax kwam in de eerste twee groepswedstrijden tegen Peru (0-1 winst) en Australië (1-1) geen enkele minuut in actie. Dolberg zit daar echter niet mee en wacht af wat de derde en laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk, komende dinsdag, brengt.

“Natuurlijk ben je teleurgesteld als je niet speelt, maar ik vind om eerlijk te zijn dat ik het nu ook niet meer verdien dan bijvoorbeeld Nicolai Jörgensen en Andreas Cornelius”, vertelt Dolberg in gesprek met Deense media. “De bondscoach acht mijn inbreng tot dusver nog niet nodig. Natuurlijk zie ik dat liever anders, maar er is niets aan te doen.”

“We zullen zien wat de volgende wedstrijd brengt”, stelde Dolberg. Teamgenoot Lasse Schöne komt meer in de plannen van Age Hareide voor. De middenvelder van Ajax deed als invaller ruim een half uur mee tegen Peru en verscheen tegen Australië aan het startsignaal.

Schöne lijkt ook dinsdag in Moskou in de basis te zullen staan. Denemarken staat tweede in Groep C, terwijl tegenstander Frankrijk met zes punten al zeker is van de volgende ronde. Australië, dat een punt heeft, zal sowieso van Peru moeten winnen om kans te maken op de achtste finales van het mondiale toernooi.