‘Veel mensen hadden het leuk gevonden als Duitsland eruit was gevlogen’

Toni Kroos leek zaterdagavond de schlemiel te worden aan Duitse zijde, maar werd de held van de avond. Nadat hij met balverlies het openingsdoelpunt van Zweden inleidde, zorgde hij met een rake vrije trap in minuut 95 voor een 2-1 zege. Dankzij die overwinning is Duitsland nog volop in de race voor een plek bij de laatste zestien op het WK.

"Natuurlijk was die Zweedse goal mijn fout. Maar ik ben erin blijven geloven, zoals de hele ploeg", vertelt Kroos na afloop. "Er is veel kritiek op ons geweest in Duitsland. Veel mensen hadden het vast leuk gevonden als we er vandaag uitgevlogen waren, maar dat laten we niet zomaar gebeuren. We hebben gespeeld om te winnen en uiteindelijk hebben we dat ook gedaan, al was het wel heel laat."

Volgens aanvaller Thomas Müller heeft Duitsland alles gegeven wat erin zat. Die Mannschaft kwam voor rust op achterstand door een fraaie treffer van Ola Toivonen, waarna Marco Reus de verhoudingen rechttrok. Door een rode kaart voor Jérôme Boateng leek de opdracht voor Duitsland nog zwaarder te worden, maar met tien man zorgde Kroos toch voor de verlossing. Müller: "We zitten nu weer in het toernooi. Hopelijk duurt dit WK nog heel lang voor ons. Dit kan een kantelpunt zijn."

Bondscoach Joachim Löw erkent dat zijn ploeg het geluk aan de zijde heeft gehad. "Maar uiteindelijk was het ook wel verdiend, omdat we er in de tweede helft voor zijn blijven gaan", vindt de oefenmeester. In de rust, toen Zweden met 0-1 leidde, droeg Löw zijn elftal op om vooral rustig te blijven. "We hadden nog 45 minuten de tijd. We hebben de tegenstander onder enorme druk gezet."