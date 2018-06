Drenthe spreekt Fraser aan met ‘u’: ‘Ik tik hem nog steeds neer’

Royston Drenthe heeft zijn opwachting gemaakt bij Sparta Rotterdam. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid had zijn schoenen al aan de wilgen gehangen, maar traint mee in Rotterdam en hoopt op een contract. Trainer Henk Fraser loopt nog niet op de zaken vooruit, maar spreekt na de eerste training wel lovend over Drenthe.

Beide partijen willen de komende weken bekijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen, vertelt Fraser. "Over kwaliteit hoeven we te niet te praten, het gaat erom hoe gretig hij is en hoe hard hij wil trainen. Dat geldt overigens voor iedereen, ook voor mezelf", vertelt Fraser aan FOX Sports. De van Vitesse overgekomen trainer noemt Drenthe een 'absolute liefhebber'. "Dat heb ik in de C'tjes gezien bij Feyenoord en dat zie ik nu nog steeds."

Drenthe spreekt zijn nieuwe trainer netjes aan met 'u' en daar kan Fraser wel om lachen. "Ja, dat lijkt me logisch, want ik tik hem nog steeds neer als het moet", grapt hij. Zelf is Drenthe ook onder de indruk van zijn nieuwe medespelers: hij ziet veel talent rondlopen bij Sparta. "Dat ik hier mag zijn, waardeer ik enorm. Ik hoor het nu ook goed te benutten en de trainingen goed mee te doen. Ik ben hier niet om een beetje te lanterfanten."

"Ik ga met een tevreden gevoel naar huis", vervolgt de 31-jarige geboren Rotterdammer. "Laten we zeggen dat ik op één procent zat toen ik hier kwam, nu zit ik op drie. De voorbereiding duurt lang. Als ik ervoor kan zorgen dat ik daarna op honderd procent ben, zit ik goed op schema."