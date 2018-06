Juventus rekent op transfers en denkt aan Ajacied

Maurizio Sarri is akkoord met Chelsea. De trainer gaat voor drie jaar tekenen en gaat zes miljoen euro per seizoen verdienen. Napoli ontvangt vijf miljoen euro voor de Italiaan. (Corriere dello Sport)

Wesley ruilt Club Brugge in voor Lazio. Zaakwaamer Paulo Nehmy claimt dat de Braziliaanse aanvaller persoonlijk rond is met de club uit de Serie A. (Corriere dello Sport)