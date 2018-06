‘Geniale domkoppen’ Shaqiri en Xhaka zorgen voor ophef: ‘Onnodig en dom’

Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri bezorgden Servië vrijdagavond met elk een treffer Servië niet alleen een nederlaag op het WK in Rusland: 1-2. Het tweetal van het nationale elftal van Zwitserland refereerde met de viering ook naar de Albanese vlag. Een verwijzing naar de meer dan gespannen relatie tussen Kosovo-Albanië en Servië. Het kan de Zwitserse internationals wel op een boete van de wereldvoetbalbond FIFA komen te staan.

Shaqiri is een zoon van Kosovaarse/Albanese ouders en ook Xhaka heeft Kosovaarse-Albanese roots. Door de vleugels van een vogel na te bootsen, het Doppeladler-gebaar, refereerden de twee naar hun roots. Op de vlag van Albanië prijkt namelijk een dubbelkoppige zwarte adelaar. Vladimir Petkovic was na de wedstrijd niet echt te spreken over die gebaren. “Laat ik er dit over zeggen: ik vind dat sport en politiek gescheiden moeten blijven”, vertelde de bondscoach van het Alpenland.

“In mijn ogen moet je altijd respectvol en sportief blijven”, benadrukte Petkovic. Kosovo was lange tijd onderdeel van het deelrepubliek Servië en de Kosovaarse bevolking bestond voornamelijk uit Albanezen. In 1999, na een Servische poging om Kosovo weer helemaal in te nemen, verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië en riep het in 2008 uiteindelijk zelf de onafhankelijkheid uit. Tot op de dag van vandaag leven de landen echter nog op gespannen voet en de momenten in Kaliningrad zullen olie op het vuur zijn.

Xhaka verzekerde dat hij niemand wilde provoceren en dat het geen boodschap naar de tegenstanders was. “Zij interesseren me niet”, claimde de middenvelder. “Het was pure emotie, het was een bijzondere wedstrijd voor mij. Duizenden mensen, familie uit Zwitserland, Albanië én Kosovo, hebben me berichtjes gestuurd. Deze zege is voor hen, voor iedereen die me altijd heeft gesteund, voor de mensen uit het land van mijn ouders.”

In voetbalminnend Zwitserland heeft men ook zo zijn bedenkingen. Chef Sport Felix Bingesser van Blick vindt Shaqiri en Xhaka ‘geniale domkoppen’. “Ze hebben met hun hart gespeeld, maar dat ze bij hun viering hebben nagelaten om het hoofd koel te houden is de grote fout van deze heerlijke maar ook verontrustende avond.Het provocerende gebaar met de dubbelkoppige adelaar kan als Zwitserse fan worden afgedaan als een gebaar van twee moeilijk op te voeden jongemannen. Sport en voetbal moeten verbinden en integreren. Zo’n provocatie tegen deze tegenstander en net op dit podium betekent alleen het volgende: het is onnodig en dom.”

Shaqiri, die met de Kosovaarse vlag op de achterkant van zijn rechtervoet speelt, wilde er niet over praten. “In het voetbal zijn er altijd emoties. Jullie hebben allemaal kunnen zien hoe ik heb gejuicht, meer is er niet. Natuurlijk hoorde ik de fluitconcerten. Ongelooflijk om te horen. Wij wilden gewoon ons werk doen, dat hebben we gedaan door te winnen. Het gaat niet om politiek, maar om voetbal.”