Ajax plukt talentvolle verdediger weg bij Onder-17 van PSV

Elgero King gaat zijn debuut in het eerste elftal van PSV niet maken. Forza Sports Group, het management van de zeventienjarige centrale verdediger, maakt via Twitter bekend dat het talent de overstap maakt naar de Onder-19 van Ajax.

King werd geboren in Rotterdam en begon in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Hij ruilde de Kasteelheren in voor PSV en verkast na drie seizoenen dus naar de hoofdstad. In Eindhoven speelde King mee in de Onder-17.

Bij Ajax gaat King samenwerken met hoofdtrainer en oud-verdediger Johnny Heitinga. “Heel veel geluk in Amsterdam!”, schrijft Forza Sports Group op de social media.