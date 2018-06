PSV neemt afscheid van Cocu en stelt Van Bommel aan

De wegen van PSV en Phillip Cocu scheiden per direct. De landskampioen maakt vrijdagochtend via de officiële kanalen bekend dat Cocu naar Fenerbahçe gaat. Hij verlaat PSV na vijf seizoenen, waarin Cocu zijn ploeg driemaal landskampioen maakte. Mark van Bommel, nu nog trainer van PSV Onder-19, volgt Cocu op. Hij heeft zich tot medio 2021 als hoofdtrainer verbonden aan de club.

De verwachting is dat Cocu zaterdag arriveert in Istanbul. Daar ligt een contract voor drie seizoenen klaar voor de oefenmeester. PSV en Fenerbahçe onderhandelden deze week over een overstap van Cocu; volgens Turkse media hebben beide clubs elkaar gevonden in een afkoopsom. Bij PSV had de oud-middenvelder nog een verbintenis voor een jaar. Cocu heeft zelf al zijn jawoord gegeven aan Fenerbahçe en kan zich verheugen op een warm ontvangst op het vliegveld.

"Het ging allemaal heel snel, maar we zijn goed voorbereid", stelt algemeen directeur Toon Gerbrands. "We weten dat wanneer je succesvolle mensen als Phillip in huis hebt, het kan gebeuren dat zij met een mededeling als deze komen. Daarom zijn we al twee jaar geleden een traject met Mark aangevangen. Hij is er klaar voor." Gerbrands geeft aan dat Cocu het 'geweldig' heeft gedaan in zijn vijf jaar als hoofdtrainer. "Dat hij na zo’n succesvolle periode een keer een stap wil zetten, is een logische consequentie daarvan."

Cocu begon zijn trainersloopbaan in 2008 als assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij Oranje. Hij combineerde die baan tussen 2009 en 2012 met een functie als assistent-trainer van PSV en werd later ook trainer van de A1 in Eindhoven. Vanaf het seizoen 2013/14 volgde hij Dick Advocaat op als hoofdtrainer. In 2015, 2016 en 2018 werd PSV onder leiding van Cocu kampioen van Nederland.

Jürgen Dirkx, assistent van Van Bommel bij PSV Onder-19 en ook lid van de staf van Australië, gaat de nieuwe trainer ook in diens nieuwe rol assisteren. Hij vervangt Chris van der Weerden, die in het kielzog van Cocu naar Fenerbahçe vertrekt. Van Bommel acht zichzelf rijp voor het hoofdtrainerschap. "Het moment waarop je bij een A-selectie begint valt niet altijd te regisseren. Ik heb de bagage die nodig is om met het juiste gevoel aan deze uitdaging te beginnen." Als hij bij aanvang van het seizoen nog in Rusland is vanwege het WK, zal hij intern worden vervangen als hoofdtrainer. "Alle focus ligt op het WK."