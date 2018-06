Arsenal werkt aan transfer van 34 à 40 miljoen: ‘Ik hoop dat ik erheen mag’

Caglar Söyüncü droomt van een overstap naar Arsenal. De verdediger van SC Freiburg wordt al enkele weken in verband gebracht met the Gunners en geeft vrijdag openlijk toe naar Londen te willen. Hij rekent echter nergens op: Söyüncü weet dat zijn contract in Freiburg doorloopt tot medio 2021 en dat hij moet hopen op medewerking van zijn club.

Arsenal en Freiburg moeten tot een vergelijk komen en dat is vooralsnog niet gebeurd. Britse media rekenen op een transfersom van 34 tot 40 miljoen euro, als beide partijen eruit komen. Söyüncü wacht geduldig af. "Ik hoop dat ik naar Arsenal kan gaan. Ik wil heel graag in de Premier League spelen, maar het ligt aan mijn club. Ik heb nog een contract voor drie jaar", vertelt de vijftienvoudig international van Turkije aan Günes.

De 22-jarige Söyüncü maakte in 2016 de overstap van Altinordu naar Freiburg. Hij kwam sindsdien tot vijftig competitieduels voor de club uit de Bundesliga. Söyüncü heeft recentelijk ook de kans gekregen om terug te keren in Turkije, vertelt hij. "Ik heb een paar biedingen uit Turkije ontvangen. De namen van de clubs noem ik niet, maar ik heb ze niet geaccepteerd. Ik wil nu niet in Turkije spelen. Ik wil verder in Europa, maar je weet natuurlijk nooit wat er in de toekomst gebeurt."

"Ooit zal ik het tenue van een Turkse club dragen, maar dit is niet per se het juiste moment. Ik wil grote dingen bereiken bij een grotere club", legt de talentvolle mandekker uit. Söyüncü geldt naar verluidt als een van de belangrijkste doelwitten van de nieuwe trainer Unai Emery. Als de transfer wordt gerealiseerd, is hij na de transfervrij overgekomen Stephan Lichtsteiner de tweede versterking voor de achterhoede. Arsenal versterkte zich bovendien met doelman Bernd Leno van Bayer Leverkusen.

Eerder liet Altinordu-voorzitter Mehmet Özkan al weten dat de overstap ophanden is. Hij heeft contact gehad met Arsenal en kan zich verheugen op een bepaald percentage van de transfersom. "Caglar staat op het punt om naar Arsenal te gaan. Daar houden wij natuurlijk een bedrag aan over. Arsenal heeft ons gevraagd naar informatie over zijn tijd bij deze club. We hebben die informatie verzameld en we zullen het overdragen aan Arsenal."