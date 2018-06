Mascherano sprakeloos na afgang: ‘De gifbeker moet helemaal leeg’

Na het tegenvallende 1-1 gelijkspel tegen IJsland ging Argentinië donderdagavond met harde cijfers onderuit tegen Kroatië. De ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli had weinig te vertellen tegen de Kroaten en werden met 3-0 afgedroogd. De crisis is groot bij la Albiceleste en Javier Mascherano heeft geen woorden voor de zware nederlaag.

“Deze gifbeker moet helemaal leeg”, treurde de middenvelder na afloop tegenover Cadena Ser. “De wedstrijd vertelt eigenlijk alles. Er valt niets over te zeggen.” De verliezend WK-finalist van 2014 is nog niet definitief uitgeschakeld. Argentinië moet winnen van Nigeria en is dan afhankelijk van andere uitslagen in de poule.

In de Argentijnse media werd Mascherano genoemd in het rijtje van spelers die na het WK hun interlandloopbaan zullen beëindigen als het toernooi in Rusland uiteindelijk uitloopt op een fiasco. Ook Lionel Messi zal stoppen als international, net als Marcos Rojo, Lucas Biglia, Angel Di Maria, Sergio Agüero, Ever Banega en Gonzalo Higuain.

Bondscoach Jorge Sampaoli gaf na afloop van de verliespartij aan dat zijn spelers zich niet hebben kunnen aanpassen aan zijn project en dat het daardoor mislukt is. Agüero werd na de wedstrijd in de mixed zone geconfronteerd met die uitspraken. “Laat Sampaoli maar zeggen wat-ie wil”, reageerde de aanvaller van Manchester City alvorens hij boos wegliep.