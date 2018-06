‘Zegt genoeg dat verhuur met optie tot koop onbespreekbaar was voor Ajax’

Mateo Cassierra kijkt uit naar komend seizoen: een voetbaljaargang waarin FC Groningen zijn tijdelijke werkgever zal zijn. De aanvaller van Ajax wordt vandaag in het Noordlease Stadion gepresenteerd. De 21-jarige Colombiaan heeft de intentie om er een mooie voetbaljaargang van te maken. “Ik wil in de top drie van Eredivisie-topscorers komen en de fans laten genieten.”

FC Groningen was zeker niet de enige club met interesse in Cassierra, die afgelopen seizoen 19 doelpunten in 29 duels voor Jong Ajax maakte. In de hoofdmacht mocht hij echter maar 77 minuten meedoen. “Ik ben door Ron Jans thuis ontvangen en hij overtuigde me van de meerwaarde die ik in de speelwijze van FC Groningen kan zijn. De club heeft veel geloof in mij”, stelt de aanvaller in De Telegraaf.

Dat zegt Cassierra ook nog steeds bij Ajax te voelen. “Het zegt genoeg dat de club me niet wilde verkopen en een verhuur met een optie tot koop onbespreekbaar was. Dat betekent dat de club in me gelooft. Maar het allerbelangrijkste is nu om veel voor FC Groningen te spelen en belangrijk te zijn. Wat er dan na dit seizoen gebeurt, zie ik dan wel weer.”

Cassierra verbond zich op hetzelfde moment als Davinson Sánchez aan Ajax, voor min of meer hetzelfde bedrag. Zijn landgenoot werd een jaar later al voor veertig miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur. “Dat Davinson wel gelijk in Ajax 1 kwam, had met zijn positie te maken, maar vooral met dat hij een ontzettend goede, sterke speler is die bij Atletico Nacional al een vaste basisplaats had. Hoewel we compleet verschillende spelers zijn, is Davinson een voorbeeld voor me. Hij speelt nu op het WK en dat wil ik uiteindelijk ook.”