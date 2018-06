Kritiek op ‘flashy’ Mbappé: ‘Hij moet Neymar niet kopiëren’

Kylian Mbappé maakte donderdag tegen Peru het enige en winnende doelpunt, en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Landgenoot Patrice Evra vindt desondanks dat de aanvaller van Paris Saint-Germain niet een heel goede wedstrijd speelde en is van mening dat het talent soms wat zakelijker moet spelen. “Hij speelt soms te flashy."

Evra analyseerde de tweede groepswedstrijd van Frankrijk namens ITV. Bij zijn analyse ging hij in op het spel van Mbappé: “Hij speelt soms te opzichtig, bij Monaco speelde hij veel directer. Mijn advies aan hem is dan ook om het simpel te houden. Hij moet niet proberen om Neymar te kopiëren. Ik weet dat hij niet iemand is die naast zijn schoenen gaat lopen, maar hij moet wel oppassen. Deschamps houdt er niet van. Ook wanneer het lukt, weet ik dat Didier het liever niet ziet.”

Door de krappe overwinning heeft Frankrijk zich al geplaatst voor de volgende ronde. Het eerste duel met Australië werd namelijk ook al gewonnen (2-1). Les Bleus hebben Peru uitgeschakeld en nemen het volgende week dinsdag nog op tegen Denemarken. Waar er voor Frankrijk niet veel meer op het spel staat, moet Denemarken nog vol aan de bak. Didier Deschamps wil het niet op een akkoordje gooien.

“Ons grotere doel is bereikt, maar we willen ook Denemarken verslaan en bovenaan eindigen”, aldus de bondscoach tegenover TF1. “Dat is tijdens de derde wedstrijd ons doel. We hebben nu twee keer gewonnen, dat kan niet iedereen zeggen. Nu moeten we het ook doortrekken.”