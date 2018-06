Messi heeft het zwaar: ‘We zien hem bij tijd en wijle lijden en huilen’

Lionel Messi kreeg na het 1-1 gelijkspel tegen IJsland veel kritiek over zich heen. De sterspeler van Argentinië miste een strafschop, waardoor de ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli genoegen moest nemen met een punt. Messi is al vaker bekritiseerd in eigen land en zijn moeder stelt dat de aanvaller van Barcelona hieronder lijdt.

De kritiek spitst zich vooral op het feit dat Argentinië, ondanks drie finaleplekken in de voorbije jaren, geen prijs kan pakken. “Zijn doel is om de wereldbeker naar huis te brengen, om het WK te winnen”, begint Celia Cuccittini bij El Trece. “Het is een van zijn grootste verlangens. We zien hem bij tijd en wijle lijden en huilen. Hij is zelf nog de persoon die het allerliefst de beker wil winnen.”

“Hij, meer dan wie dan ook, zal alles geven om ervoor te zorgen dat dit zijn WK wordt”, vervolgt Cuccittini. “Wij (de familie, red.) lijden ook door alle kritiek die Messi ontvangt. Als mensen zeggen dat hij het niet voelt of dat hij het als een verplichting zou zien om voor de nationale ploeg te voetballen, dan doet dat pijn, zowel bij mij als bij de familie.”

“Gelukkig zijn er ook mensen die hem veel liefde brengen en waarderen wat hij doet. Dat doe ik als moeder natuurlijk ook. Ik heb hem alle geluk gewenst. Ik heb hem verteld dat hij plezier moest hebben, om van het moment te genieten en gelukkig te zijn. Leo is een heerlijke zoon, een geweldige broer, een nog betere vader en een ongelooflijke echtgenoot. Ik zou alles willen geven zodat dit zijn WK wordt.”