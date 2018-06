Uitspraken van klagende Carvajal vallen verkeerd bij bondscoach Iran

Spanje zegevierde woensdagavond dankzij een treffer van Diego Costa tien minuten na de pauze met 0-1 over Iran. Daniel Carvajal uitte na afloop van het duel in Kazan zijn ergernis over de instelling van Iran, de manier waarop de ploeg van bondscoach Carlos Queiroz het tempo uit de wedstrijd probeerde te halen.

“Tijdrekken en het veinzen van blessures zijn geen onderdeel van het spel”, benadrukte de rechtsback van Real Madrid en Spanje. “Ze bleven maar vallen, terwijl er niets gebeurde. Dit verziekt het spel, het heeft gewoon niets met voetbal te maken. Gelukkig hebben we gewonnen, dat is uiteindelijk het belangrijkste.”

De uitlatingen van Carvajal vielen niet goed bij Queiroz. “Misschien moet hij niet de spelers van Iran bekritiseren en eens terugdenken aan wat zijn ploeggenoten in de Champions League-finale deden met Mohamed Salah”, verwees de Portugees naar de overtreding van Sergio Ramos die Mohamed Salah het vervolg van de finale kostte en deed vrezen voor zijn deelname aan het mondiale toernooi in Rusland.

"Spanje speelt zonder twijfel prachtig en stijlvol voetbal, maar wij hebben laten zien dat we voor elkaar willen vechten en alles kunnen geven. Daarom hadden we in mijn ogen meer verdiend, maar we leren hier heel veel van", zei Queiroz. Iran blijft op drie punten steken, een minder dan zowel Spanje als Portugal. De Aziaten wisten zich in het verleden nooit voor de achtste finales van een WK te plaatsen.

Iran zal van Portugal moeten winnen om de volgende ronde te bereiken, terwijl Spanje tegen het al uitgeschakelde Marokko aantreedt. “Als je het met tennis vergelijkt, dan kun je concluderen dat we het eerste matchpoint tegen Spanje niet benut hebben. We krijgen er gelukkig nog één tegen Portugal, dus alles ligt nog open. Ook na deze nederlaag leven we nog en blijven we over de volgende ronde dromen.”