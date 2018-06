‘Napoli bereikt akkoord en laat Milik naar Istanbul vertrekken’

Arek Milik is na het WK in Turkije mogelijk te bewonderen. BeIN Sports claimt althans dat Galatasaray met Napoli een akkoord heeft bereikt over een huurdeal rondom de 24-jarige aanvaller, die momenteel met Polen actief is op het WK.

De veertigvoudig international, twaalf doelpunten, moet alleen zelf nog tot overeenstemming zien te komen met de regerend kampioen van Turkije. Galatasaray heeft in Baféftimbi Gomis een uitstekende aanvalsleider in de gelederen zitten, maar volgens Habertürk stelt de 32-jarige Fransman buitensporige financiële eisen en kan hij naar China vertrekken. Een club uit de Super League zou een openingsbod van tien miljoen euro hebben uitgebracht.

Milik maakte in de zomer van 2016 voor 32 miljoen euro de overstap van Ajax naar Napoli en mede door blessureleed speelde hij pas veertig wedstrijden voor i Partenopei. Daarin was de linkspoot, die nog een contract tot medio 2021 heeft in Stadio San Paolo, goed voor veertien doelpunten en twee assists.

Galatasaray legde nog geen nieuwe spelers vast voor komend seizoen, maar krijgt in principe wel de huurlingen Lionel Carole, Ismail Cipe, Volkan Pala en Luis Pedro Cavanda terug. Yuto Nagatomo schijnt op het punt te staan om definitief over te komen van Internazionale en verder wordt waarschijnlijk ook Ryan Donk voor meerdere jaren vastgelegd.