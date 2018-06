Leicester City troeft concurrentie af en betaalt 25 miljoen

Leicester City heeft zich verzekerd van de diensten van James Maddison, zo meldt de Premier League-club woensdag via de officiële kanalen. De middenvelder komt voor een bedrag van naar verluidt 25 miljoen euro over van Norwich City. Maddison was gewild, want veel Premier League-clubs aasden op de handtekening van de Engelsman, die voor vijf jaar heeft getekend bij the Foxes.

De aanvallende middenvelder werd de afgelopen weken gelinkt aan Tottenham Hotspur, Liverpool en kampioen Manchester City. Ook Southampton wilde Maddison inlijven en de club was volgens verschillende Engelse media dicht bij de komst van de Engelsman. De 21-jarige Maddison, international van Jong Engeland, heeft echter besloten om zich aan te sluiten bij Leicester City.

Het talent was dit seizoen in 44 wedstrijden in de Championship goed voor 14 doelpunten en 8 assists en werd daarmee de meest waardevolle voetballer van Norwich, waar hij tot medio 2021 vastlag. "Ik ben erg blij om hier te zijn. Ik had een goed gesprek met de manager (Claude Puel, red.) en hij vertelde hoe hij wilde dat ik en het team ging spelen. Ik was gelijk verkocht", zegt Maddison op de site van zijn nieuwe werkgever.

"We hebben gesproken over het soort speler dat ik ben en hoe ik zou passen in de ploeg. Ik heb sinds dat telefoontje niets anders meer gewild. Leicester voelde gewoon goed voor mij. Ik had een bepaald gevoel over de club, het zat in mijn hoofd en hart. Ik heb het gevoel dat dit de juiste plek voor mij is. Ik kan niet wachten om te beginnen", besluit Maddison.