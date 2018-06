Feyenoord wil voorlopig slechts één speler op huurbasis laten gaan

Emil Hansson wordt komend seizoen door Feyenoord uitgeleend aan een andere club, zo meldt RTV Rijnmond woensdag. Volgens de regionele omroep heeft stadsgenoot Sparta Rotterdam interesse, maar heeft de Noorse aanvaller ‘meerdere opties’.

Hansson, twintig jaar, kwam afgelopen seizoen slechts in actie in één competitiewedstrijd en één bekerduel. Hij deed twintig minuten mee in de bekerontmoeting met AVV Swift (4-1) en kwam ook twintig minuten voor tijd binnen de lijnen tegen Willem II (1-5).

Hansson debuteerde voor Feyenoord in het kampioensjaar in de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen AZ. De aanvaller is vooralsnog de enige speler die van Feyenoord verhuurd mag worden.

Mo El Hankouri, die vorig jaar aan Willem II werd uitgeleend, komt volgens de omroep niet meer in aanmerking voor verhuur. Hij moet met Jean-Paul Boëtius en Sam Larsson concurreren om de linksbuitenpositie.