‘Stand-in van Messi’: ‘Ik denk dat we prima samen zouden kunnen spelen’

In aanloop naar het tweede WK-duel met Kroatië neemt de druk op de Argentijnse ploeg behoorlijk toe. Argentinië kende een tegenvallende start van het toernooi, met een 1-1 gelijkspel tegen IJsland. Paulo Dybala bleef in die wedstrijd negentig minuten op de reservebank, maar hij stelt dat hij prima naast Lionel Messi zou kunnen spelen.

“Messi heeft hier, bij Barcelona of ergens anders in de wereld geen stand-in. Ik denk dat we prima samen zouden kunnen spelen”, wordt Dybala tijdens de persconferentie geciteerd door verschillende Argentijnse media. Messi speelt bij Argentinië in principe op dezelfde positie als de aanvaller van Juventus. Daarom lijkt Dybala tijdens het WK vooral een stand-in te zijn voor Messi, maar daar kan hij zich zelf niet in vinden.

“Hoe ik in het team zou passen, zouden we moeten bekijken, omdat ik normaal gesproken op dezelfde positie speel, maar ik denk natuurlijk zeker dat het moet kunnen”, vervolgt de twaalfvoudig Argentijns international. “We zijn ons bewust van het feit dat de beste speler ter wereld tot onze selectie behoort, dus daar moeten we gebruik van zien te maken. Hij creëert bijvoorbeeld ruimtes, doordat spelers van de tegenstander zich vooral op hem focussen.”

“Van die ruimtes moeten we gebruik maken, omdat we dan op een betere manier kunnen aanvallen. Dat hij een penalty mist, verandert daar niets aan. Hij is de eerste die dat wil rechtzetten. Hij weet dat hij meer dan ooit op ons kan rekenen”, besluit Dybala. Argentinië neemt het donderdag in Nizjni Novgorod op tegen Kroatië, dat zijn eerste duel met 2-0 wist te winnen van Nigeria.