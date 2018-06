‘Begin niet tegen mij over Cristiano Ronaldo, ik praat niet meer met hem’

Cristiano Ronaldo was afgelopen vrijdag met een hattrick de grote man in de eerste WK-wedstrijd van Portugal tegen Spanje, die door toedoen van de sterspeler van Real Madrid in een 3-3 gelijkspel eindigde. Ploeggenoot bij de Koninklijke Isco was uiteraard niet te spreken over de prestatie van Ronaldo, al kwam het ook weer niet als een verrassing voor de middenvelder van La Furia Roja.

“Begin niet tegen mij over Cristiano! Ik praat niet meer met hem na wat hij heeft gedaan”, knipoogde de spelmaker in gesprek met Cadena SER. “Hij scoort niet vaak uit vrije trappen, maar als hij zijn dag heeft… Die eerste twee doelpunten gaven hem het vertrouwen om op zoek te gaan naar een hattrick.”

Spanje kende door het ontslag van Julen Lopetegui een moeizame voorbereiding en gaat woensdag tegen Iran proberen de eerste wedstrijd van het WK te winnen: “Het klopt dat het een lastige situatie voor ons was, maar de hoop en het geloof binnen het team zijn sterker dan welke tegenslag dan ook. Ik denk dat we volwassenheid hebben laten zien in de manier waarop we daarmee om zijn gegaan en we weten dat het belangrijkste is dat we hier op dit toernooi staan.”

“Het is een mooie uitdaging voor ons en we moeten alles geven om die dingen achter ons te laten. We moeten doorgaan, zoals we tegen Portugal ook hebben gedaan”, ging Isco, die er nog niet op vooruit wil lopen of hij kans maakt op de Gouden Bal voor beste speler van het toernooi, verder. “We staan nog maar aan het begin en dat is niet iets waar ik aan denk. Het team komt op de eerste plaats. Als het team goed presteert en we ver komen, is het makkelijker om in aanmerking te komen voor zulke individuele prijzen.”