Sturm Graz legt ‘Stadion-Disput’ bij: ‘Dit is een klap in ons gezicht’

GRAZ - Sturm Graz is al jaren een vaste uitdager van de traditionele grootmachten van Oostenrijk. Die Schwoazn vielen in het seizoen 2006/07 voor het laatst buiten de top vijf en finishten dit seizoen op de tweede plaats in de Bundesliga. Om de volgende en laatste stap te zetten, heeft Sturm Graz besloten om de Merkur Arena te verbouwen.

Door Gijs Freriks

Sensatie

De gemeenteraad gaf in maart van dit jaar zijn fiat aan een tweede uitbreidingsfase van het stadion. Er komen meer zitplaatsen, er worden tweehonderd extra parkeerplekken gecreëerd, er komt een zogeheten sportconferentiecentrum, er worden nieuwe schermen opgehangen en op het evenemententerrein naast de Merkur Arena (het stadion heette tot 2005 het Arnold Schwarzenegger Stadion, GF.) wordt een ijsbaan aangelegd, met het oog op de Europese kampioenschappen kunstschaatsen in 2020. De gemeente Graz steekt 13,5 miljoen euro in het project.

Voorzitter Christian Jauk reageerde opgelucht op het groene licht van het gemeentebestuur: “We vechten er al jaren voor om de politiek te overtuigen van de behoeften van het stadion.” Volgens Jauk haalt Sturm Graz al jaren het maximale uit haar mogelijkheden: “We hebben het vierde hoogste budget van de competitie en zijn in alle bescheidenheid de onbetwiste nummer twee. Dat mag op zijn minst een sensatie worden genoemd.” De verbouw van het stadion heeft al geleid tot dertig procent meer merchandising, een stijging van het aantal verkochte seizoenkaarten en een stijging van het aantal geïnteresseerde sponsoren.

Een klap in het gezicht

In Graz is vrijwel iedereen te spreken over de vernieuwbouw van de Merkur Arena. De verbazing bij de gemeente was dan ook groot toen sportief directeur Günter Kreissl in de Kleine Zeitung aankondigde dat Sturm voor wedstrijden in de groepsfase van de Champions League zou uitwijken naar het Wörthersee Stadion. In dat stadion in de stad Klagenfurt, 140 kilometer ten zuidwesten van Graz, passen 32.000 toeschouwers. Dat zijn 16.00 fans meer dan de Merkur Arena in de wijk Liebenau kan herbergen.

Kreissl wil meer supporters live laten genieten van de Champions League-groepswedstrijden van Sturm Graz en bovendien ligt het Wörthersee Stadion de club wel, want men won daar eerder reeds twee nationale bekers. Burgemeester Siegfried Nagl van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP), de partij van bondskanselier Sebastian Kurz, reageerde furieus: “Als Sturm zich plaatst voor de Champions League en in Klagenfurt gaat voetballen, dan komt er geen Stadionumbau in Graz! We investeren vele miljoenen in de Merkur Arena zodat Sturm er internationaal goed op staat”, aldus Nagl in de Kleine Zeitung.

“Dit idee is dan ook een klap in het gezicht van allen die zich engageren met Sturm Graz. Ik ben echt heel erg geërgerd en verwacht dat de plannen van de club onmiddellijk teruggedraaid worden. Stel je je nou eens voor dat NK Maribor zijn wedstrijden in de Champions League de afgelopen jaren niet in Marburg an der Drau (Maribor, GF.) had gespeeld. Nou, dan zouden hun fans het bestuur van de club uit de stad hebben gejaagd!”, aldus de burgervader. Afgelopen maandag hield hij een Vier-Augen-Gespräch met voorzitter Jauk van Sturm en laatgenoemde haalde bakzeil.

Sturm liet via de officiële kanalen namelijk weten dat, indien men zich kwalificeert voor de poulefase van het miljardenbal, de wedstrijden gewoon in Graz zullen plaatshebben. De drievoudig kampioen verhuist enkel naar het Wörthersee Stadion wanneer de verbouw van het eigen onderkomen onverhoopt problemen oplevert en dientengevolge vertraging oploopt. De duels in de (voorronde van de) Champions League met Ajax zouden overigens sowieso al in Graz worden afgewerkt, evenals eventuele latere wedstrijden in de Europa League.

Transfers

Ajax neemt het op 24 juli in de Johan Cruijff ArenA op tegen Sturm Graz en een week later staat de return op het programma. Waar Ajax spelers als Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong nog dreigt kwijt te raken, daar hoopt men in Graz vurig op een langer verblijf van spelers als toptalent Dario Maresic, Deni Alar en Petr Zulj. Laatstgenoemde is in beeld bij Bayer Leverkusen, Hertha BSC, VfL Wolfsburg, Sheffield Wednesday, Queens Park Rangers en Fulham en laatstgenoemde club heeft volgens The Sun reeds een bod van acht miljoen euro uitgebracht op de verdedigende middenvelder uit Oostenrijk.

De absolute ster in het elftal van Heiko Vogel is echter Deni Alar. Deze 28-jarige spits scoorde dit seizoen twintig keer in de competitie en zou een van de kandidaten zijn om Bas Dost op te volgen bij Sporting Portugal. Sturm legde zelf verdediger Anastasios Avlonitis, de middenvelders Raphael Obermair en Markus Lackner en de aanvallers Markus Pink en Lukas Grozurek vast. Laatstgenoemde, een 26-jarige Oostenrijker, was dit seizoen met tien treffers en zeven assists een van de absolute smaakmakers in de Bundesliga. De voormalig jeugdinternational is overgenomen van Admira Wacker en heeft een contract getekend voor drie seizoenen.

“Lukas had in het afgelopen seizoen een groot aandeel in het buitengewoon succesvolle seizoen van Admira”, aldus sportief directeur Kreissl. “Met Lukas voegen we flexibiliteit toe aan ons aanvalsspel. Hij is iemand die een verdediging uit elkaar kan spelen en die doelgevaarlijk is”, voegde coach Vogel daaraan toe. Kreissl heeft aangegeven dat hij nog ‘één à twee’ nieuwe spelers wil toevoegen aan de selectie van Vogel. Dat moet uiteindelijk voldoende zijn om Ajax uit te schakelen in de tweede voorronde van de Champions League.