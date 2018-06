Sparta voegt oude bekende van Henk Fraser toe aan keepersgilde

Sparta Rotterdam heeft Tim Coremans aangetrokken. De 27-jarige doelman komt transfervrij over van ADO Den Haag. Coremans stond in het verleden ook onder contract bij SC Cambuur en NAC Breda. Op huurbasis kwam hij twee seizoenen geleden uit voor FC Dordrecht.

“Na het vertrek van Michael Verrips en Leonard Nienhuis, was het noodzakelijk een doelman toe te voegen aan de A-selectie”, vertelt technisch manager Henk van Stee via de officiële kanalen van Sparta. “Tim is een hardwerkende en gedreven keeper, die in het verleden al met Henk Fraser werkte.”

Verrips vervolgt zijn carrière bij het Belgische KV Mechelen. De 21-jarige doelman speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor MVV. Twee seizoenen geleden kwam Verrips transfervrij over van FC Twente. In zijn eerste seizoen kwam hij tot één duel in de Eredivisie, het afgelopen seizoen speelde hij 41 officiële wedstrijden voor MVV.