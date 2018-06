Real troeft Barcelona en PSG af: ‘Ze hadden constant contact met ons’

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, kortweg Vinícius Júnior, verkast deze zomer naar Real Madrid voor een bedrag van 45 miljoen euro. De aanvaller van Flamengo kijkt uit naar zijn tijd bij de Spaanse grootmacht. Hij was al snel overtuigd dat de Koninklijke de juiste stap voor hem zou zijn, zo geeft hij aan in gesprek met Marca: “Er lag een project voor mij klaar.”

Bij Flamengo kent de jongeling al veel druk, maar die zal bij Real nog vele malen groter zijn, beseft hij. Bij Flamengo praatte hij regelmatig met een psycholoog om alles op een rijtje te zetten. “Dat heb ik altijd gedaan, minstens een keer in de week. Hij heeft me veel geholpen. Ik weet wat mijn potentie is en ik weet hoe ver ik kan komen. Ik moet gewoon hard blijven werken.”

“Ik weet dat Real Madrid een andere club is, een van de grootste clubs in de wereld. Ik ruil de grootste club in Brazilië in voor de grootste club in Spanje. Om het shirt van Real Madrid te dragen, zal waanzinnig zijn. Of andere clubs interesse hadden? Ja, Paris Saint-Germain en Barcelona onder andere. Ze hadden constant contact met ons. Uiteindelijk hebben we gewacht op het juiste moment en de juiste ploeg.”

Het Braziliaanse talent weet nog goed wat hij voelde toen de miljoenendeal beklonken was: “Vreugde. Het voelde alsof mijn jongensdroom werkelijkheid werd. Dat ik ging spelen bij een club waar de beste spelers ter wereld willen spelen. De meeste zijn daar al. Ik kan niet uitleggen hoeveel blijdschap ik voelde toen ik tekende”, besluit de zeventienjarige aanvaller.