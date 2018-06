‘Sporting houdt rekening met vertrek Dost en meldt zich in Groningen’

Tom van Weert staat in de belangstelling van Sporting Portugal, zo meldt Record dinsdagochtend. De aanvaller van FC Groningen zou volgens de Portugese krant in beeld zijn om de opvolger te worden van Bas Dost. De voormalig Oranje-international wil zijn contract ontbinden nadat hij en zijn medespelers in mei door circa vijftig hooligans zijn aangevallen.

Record claimt zelfs dat de transfer van Van Weert naar Portugal bijna is afgerond. Naar verluidt zijn de clubs en de speler tot een overeenstemming met elkaar gekomen. De spits zou al onderweg zijn naar Portugal om de deal af te ronden. De 28-jarige Van Weert heeft zijn tweede seizoen in Groningen achter de rug. In 48 competitiewedstrijden was hij goed voor 17 doelpunten.

Van Weert wordt gezien als de mogelijke vervanger van Dost, die weg wil. De aanvaller stuurde vorige week een 36-pagina's lange brief aan Sporting met de mededeling dat hij gaat vertrekken. De brief lekte een dag later uit. Sporting heeft vooralsnog nog geen reactie gestuurd. De boomlange aanvaller ligt nog tot medio 2020 vast bij de Portugezen.