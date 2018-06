Atlético verzamelt handtekeningen van Griezmann, Hernández en Lemar

Atlético Madrid heeft maandag drie deals bezegeld. Een afvaardiging van de Spaanse topclub ging in Rusland op bezoek bij de nationale ploeg van Frankrijk, waar handtekeningen werden gezet onder verschillende contracten. Antoine Griezmann heeft met een jaar verlengd tot de zomer van 2023, terwijl Lucas Hernández tot medio 2024 heeft bijgetekend. Ook heeft Atléti zich verzekerd van de komst van Thomas Lemar. Doordat hij zijn verbintenis ondertekende, maakt hij definitief voor 65 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar de Spaanse hoofdstad.

Griezmann stond geruime tijd in de belangstelling van Barcelona, dat wilde voldoen aan de afkoopsom van honderd miljoen euro. De Frans international besloot echter om zijn huidige werkgever trouw te blijven, zo maakte hij vorige week bekend tijdens een documentaire. Hij heeft zijn tot medio 2023 doorlopende contract met een jaar verlengd. “Ik heb willen laten zien hoe spelers tot beslissingen komen. Sommigen hebben ervan genoten, anderen niet”, zei Griezmann over de manier waarop hij zijn keuze bekendmaakte.

Vorige week maakten AS Monaco en Atlético Madrid al melding van een principeakkoord over de transfer van Lemar. De deal zou in de komende dagen worden afgerond en dat is maandag grotendeels gebeurd. De Frans international tekent voor vijf jaar in Madrid. Zijn contract in het Stade Louis II liep nog twee jaar door. Naar verluidt ontvangt de club uit de Ligue 1 een transfersom van circa 65 miljoen euro. Eerder werd hij al gelinkt aan Arsenal en Liverpool, maar zijn keuze is gevallen op de nummer twee van vorig seizoen in LaLiga. Zijn transfer moet nog verder worden afgerond met een medische keuring.

Het contract van de Franse verdediger Hernández liep nog twee jaar door en hij heeft zijn overeenkomst met Atlético met nog eens twee jaar verlengd. De 22-jarige Fransman speelde al 88 wedstrijden in de hoofdmacht, nadat hij in 2014 debuteerde in de Copa del Rey. Zijn goede spel in Madrid heeft bondscoach Didier Deschamps doen overtuigen om hem mee te nemen naar het WK in Rusland.