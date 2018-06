Blunderende De Gea krijgt ‘tijd en lucht’: ‘In goede én slechte tijden’

David de Gea behoudt zijn basisplaats bij de nationale ploeg van Spanje. De sluitpost ging in de wedstrijd tegen Portugal (3-3) opzichtig in de fout bij het tweede doelpunt van Cristiano Ronaldo. Na afloop gaf de keeper van Manchester United zelf al aan dat hij verwacht dat hij zijn plek tussen de palen niet kwijt zou raken door de blunder, en dat werd maandag bevestigd door bondscoach Fernando Hierro.

“We hebben het volste vertrouwen in hem. Ik weet uit eigen ervaring dat spelers het vertrouwen nodig hebben van hun coach, in goede én in slechte tijden", zei Hierro tegenover verschillende media. “Hij heeft moeilijke momenten gehad, maar komt daar wel overheen. De psychologie bij keepers werkt anders; ze hebben tijd en lucht nodig en die krijgt hij van mij.”

“Als we iedere speler gaan vervangen zodra hij een fout maakt... Ik ben er heel rustig onder. Ik ben klaar voor de volgende wedstrijd”, zei De Gea afgelopen vrijdag direct na de wedstrijd. Van de kritiek vanuit eigen land probeert de doelman zich zo weinig mogelijk van aan te trekken. “De ene dag ben je ontzettend goed en de andere dag weer enorm slecht. Het is niet alsof ik iemand heb vermoord. Dit hoort erbij. Ik ben enorm blij met de steun van mijn trainer en ploeggenoten. Iedereen moet ervoor zorgen dat hij gefocust blijft, ook ik.”

Spanje neemt het in de groepsfase nog op tegen Marokko en Iran. Aanstaande woensdag neemt de ploeg van Hierro het om 20.00 uur op tegen Iran. Op maandag 25 juni staat om 20.00 uur de wedstrijd tegen Marokko op het programma.