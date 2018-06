Saudische ploeg met schrik vrij: vliegtuig met brandende motor landt veilig

De spelers van Saudi-Arabië zijn maandag met de schrik vrijgekomen. Een deel van het vliegtuig van de Saudische ploeg vatte vlam voor de landing op het vliegveld van Rostov, na een technisch mankement in een van de motoren. De piloten wisten het toestel uiteindelijk veilig aan de grond te krijgen.

Voorafgaand aan de landing op het vliegveld van Rostov waren vlammen onder de vleugel te zien, zo tonen foto’s op Twitter. De airbus van Russian Airlines wist desondanks veilig te landen, waarna iedereen het toestel rustig en zonder gevaar kon verlaten. De Saudische voetbalbond heeft in een officieel statement laten weten dat alle leden van het nationale team van Saudi-Arabië momenteel veilig in Rostov zijn gearriveerd.

No news for an emergency landing? This is the Saudi team plane which they use to travel in Russia for their next match against Uruguay.@flightradar24 pic.twitter.com/qe8uBQmywK — A. ???? (@AhmedMashaly24) June 18, 2018

“De Saudische voetbalbond wil graag verzekeren dat ieder lid van het nationale team in veiligheid is, na een technisch mankement in een van de motoren van het vliegtuig. Het vliegtuig is veilig geland op het vliegveld van Rostov en iedereen is nu op weg naar de verblijfplaats”, zo luidde het statement. Saudi-Arabië neemt het woensdag in de Rostov Arena op tegen Uruguay.

In de eerste wedstrijd leed de formatie van bondscoach Juan Antonio Pizzi een beschamende nederlaag tegen gastland Rusland, dat in Moskou met 5-0 te sterk was. Uruguay kende daarentegen wel een goede start van het WK, want de Zuid-Amerikanen versloegen Egypte in het eerste groepsduel met 0-1.